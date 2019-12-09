"Он тщательно готовился к смерти Жанны": сестра Фриске разразилась обвинениями в адрес Шепелева

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья ответила на скандальное интервью бывшего мужа знаменитости, телеведущего Дмитрия Шепелева и шокировала обвинениями в его адрес.

Так, в эфире программы "Звезды сошлись", девушка заявила, что рассказ Дмитрия о том, что их семья украла деньги со счетов Жанны — ложь. А также добавила, что крупные суммы снимал сам телеведущий. Он хотел нажиться на смерти артистки и заранее готовился к ней (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дмитрий Шепелев и Наталья Фриске

"Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от счетов сестры были у него. Жанна лежала в Германии, нам ее продюсер звонил: "Что вы делаете? Заберите у него карты!" А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю вот так снимал со счетов", — рассказала сестра певицы.

Кроме того, Наталья отметила, что слова Шепелева о проблемах в отношениях Жанны с отцом тоже являются ложью. По словам девушки, певица тепло общалась с родными до последних дней. А вот телеведущего рядом с ней часто не было — Дмитрий якобы уезжал по своим делам.

Жанна Фриске с семьей Фото: amur.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги певицы Жанны Фриске, хотел убить его. В интервью журналистке Ксении Собчак телеведущий заявил, что Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

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