Сестра Фриске покрасовалась полуголым телом

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья покрасовалась своим полуголым телом.
Соответствующие фото сестра певицы опубликовала в Инстаграм.
На снимках Наталья в купальнике отдыхает в бассейне на Шри-Ланке.
"Странно, но люди, которые ничего в жизни не добились – больше всех любят учить жить", - подписала она один из снимков.
Ей 33 года. Она также была участницей группы "Блестящие" в 2007-2008 гг.
Недавно Наталья Фриске устроила скандал из-за статуи в одном из ресторанов.
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Наталья Фриске - мастер перманентного макияжа.
Она плохо относится к мужу покойной сестры Дмитрию Шепелеву из-за споров вокруг наследства Жанны Фриске.
Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году.
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