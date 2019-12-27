Главная Новости
27 декабря • обновлено в 17:23
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Сестра Фриске покрасовалась полуголым телом

958
Читать материал на украинском

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья покрасовалась своим полуголым телом.

Соответствующие фото сестра певицы опубликовала в Инстаграм.

Новости
"Ему терять нечего, с винтовкой приедет": отец Фриске угрожает Пригожину

На снимках Наталья в купальнике отдыхает в бассейне на Шри-Ланке.

"Странно, но люди, которые ничего в жизни не добились – больше всех любят учить жить", - подписала она один из снимков.

Ей 33 года. Она также была участницей группы "Блестящие" в 2007-2008 гг.

Недавно Наталья Фриске устроила скандал из-за статуи в одном из ресторанов.

Также читайте на OBOZREVATEL, как Наталья Фриске разозлилась из-за того, что ее сравнивают с ее сестрой.

Наталья Фриске - мастер перманентного макияжа.

Она плохо относится к мужу покойной сестры Дмитрию Шепелеву из-за споров вокруг наследства Жанны Фриске.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Жанна Фриске Наталья Фриске
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги