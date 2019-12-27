Сестра Фриске покрасовалась полуголым телом

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья покрасовалась своим полуголым телом.

Соответствующие фото сестра певицы опубликовала в Инстаграм.

На снимках Наталья в купальнике отдыхает в бассейне на Шри-Ланке.

"Странно, но люди, которые ничего в жизни не добились – больше всех любят учить жить", - подписала она один из снимков.

Ей 33 года. Она также была участницей группы "Блестящие" в 2007-2008 гг.

Недавно Наталья Фриске устроила скандал из-за статуи в одном из ресторанов.

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Наталья Фриске - мастер перманентного макияжа.

Она плохо относится к мужу покойной сестры Дмитрию Шепелеву из-за споров вокруг наследства Жанны Фриске.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году.

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