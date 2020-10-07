Сестра Ефремова рассказала о его состоянии и жизни в изоляторе

Сестра актера Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, Анастасия, описала условия пребывания артиста в изоляторе.

По ее словам, 56-летняя знаменитость находится в нормальной обстановке, и ему ничего там не угрожает. Об этом Анастасия рассказала в интервью изданию "КП".

"У него нормальные условия в изоляторе. Там с ним ничего плохого не случится. Он сильный и не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает... За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова! Миша даже выступает там. Он взял с собой пьесу, читает ее сокамерникам", – рассказала женщина.

Анастасия Ефремова также добавила, что в настоящий момент родственники намерены "вытащить" актера из изолятора любыми способами.

"Главное для нас – вытащить оттуда Мишу любыми способами, потому что его жена Соня, конечно, в ужасном состоянии. Одна с тремя детьми. Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья… Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня", – подытожила она.

Напомним, что после оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник". Вскоре новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив вместо 8 лет колонии общего режима назначить его подзащитному условное наказание.

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