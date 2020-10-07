Сестра Ефремова о потерпевших в ДТП: разденут его до трусов, а сами на Мальдивы ездят

Старшая сестра российского актера Михаила Ефремова,приговоренного к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, заявила, что потерпевшая в аварии сторона (родственники погибшего Сергея Захарова, – Ред.) хотят "раздеть его до трусов".

Анастасия Ефремова заявила, что ее брату не стоит выплачивать им компенсацию, а также упрекнула родственников Захарова в пиаре на трагедии. Об этом шла речь в интервью изданию "КП".

"Знаете, мое мнение: вообще ни копейки не платить этим потерпевшим. Потерпели они! Еще рассказали на телевидении, что им угрожали. Они на Мальдивы съездили, потому что боялись очень. Эти потерпевшие разденут его до трусов своими гражданскими исками!" – высказалась сестра Ефремова.

Сестра Михаила Ефремова Анастасия. НТВ

По словам Анастасии, ранее потерпевшая сторона отказывалась от любой материальной помощи со стороны Ефремова, но потом резко изменила свою позицию. Сама она считает такой поступок "глупым".

"У меня погиб сын в 21 год. Я на три года ушла из жизни. Это боль, которую невозможно перенести. Страшная боль. А они требуют больших денег за свои неимоверные страдания, когда они приперлись на следующий день на федеральный канал. Это страдание, боль? Сначала говорили, что "нам не нужны грязные деньги Ефремова". Кстати, а почему они грязные? Он что, проституток крышует? Это деньги зрителей, которые платили за то, чтобы на него посмотреть", – заявила Ефремова.

Напомним, что после оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник". Вскоре новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив вместо 8 лет колонии общего режима назначить его подзащитному условное наказание.

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