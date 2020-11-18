Сестер Елизаветы II упекли в психбольницу и "вычеркнули" из семьи: СМИ раскрыли тайну

В западных СМИ обнародовали трагическую историю британской королевской семьи. Оказалось, что сестры Елизаветы II почти всю жизнь провели в психбольнице – их упрятали туда в раннем возрасте и "вычеркнули" из истории династии Виндзоров.

Так, Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон были кузинами Елизаветы. В королевской семье тщательно скрывали информацию о них. О жизни двоюродных сестер написало французское издание Le Figaro.

Сообщается, что королевская родня фактически отказалась от Нериссы и Кэтрин Боуз-Лайон. Сестры страдали психическими расстройствами, а в те времена считалось, что если ребенок растет с отклонениями, то это негативно отразится на репутации всей семье. Такое мнение высказал профессор Ян Уолмсли, ведь тогда уже Елизавету активно готовили к восхождению на трон, на тот момент ей было всего 25 лет.

"Умственно отсталых двоюродных сестер Елизаветы II вычеркнули из истории Виндзоров и оставили умирать после долгих лет изоляции в психиатрической больнице на юге Лондона", – пишут западные СМИ.

Нерисса родилась 17 февраля 1919 года, Кэтрин — 4 июля 1926 года. Они появились на свет в результате брака аристократов Джона Боуз-Лайона, брата матери Елизаветы II, и Фенеллы Хепберн-Стюарт-Форбс-Трефузис. В 1941 году двух сестер отправили в Королевский приют для умственно отсталых людей в Эрлсвуде, к югу от Лондона. С тех пор об их существовании нигде не упоминалось.

Персонал психиатрического учреждения был осведомлен, что Нерисса и Кэтрин – близкие родственники Елизаветы. По словам бывших сотрудников приюта, к пациенткам за все годы их пребывания там, ни разу не приехали родственники и не прислали ни единого подарка на праздники.

Нерисса умерла в 1986 году в возрасте 66 лет. К ней на похороны не приехал никто из родни, а на могиле просто поставили пластиковую табличку с номером. Спустя несколько лет, когда к ее персоне впервые обратили внимание СМИ, кузине королевы поставили именное надгробие.

Королевский приют в Эрлсвуде закрыли в 1997 году, после чего вторую сестру – Кэтрин – устроили в частную клинику в графстве Суррей. Там ее тоже ни разу не навестил ни один из членов королевской семьи. Она умерла в 2014 году в возрасте 85 лет при полном соблюдении тайны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одна из французских радиостанций "RFI" по ошибке на своем сайте опубликовала некрологи сотни живых людей. В этом списке оказалась и королева Великобритании Елизавета II.