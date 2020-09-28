Серж Танкян из System of a Down про конфликт Армении и Азербайджана: виноваты "грязные олигархи"
Фронтмент популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян, имеющий армянские корни, заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе является спланированным военным преступлением и обвинил в конфликте "грязных олигархов".
Об этом он написал у себя на странице в Instagram, разместив сразу несколько постов, в частности – впервые обнародовал демо-версию написанной в 2016 году песни про многолетний конфликт Азербайджана и Армении (видео смотрите в конце новости).
"Очевидно, что коррумпированное нефтеолигархическое руководство Азербайджана уже давно спланировало эту полномасштабную атаку на Нагорный Карабах: предупреждающие знаки были там от ввоза Турцией боевиков из Сирии до недавних предупреждений посольства Госдепартамента США. Это преднамеренное военное преступление, совершенное против мирных жителей", – высказался музыкант.
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Также, по мнению Танкяна, в конфликте виноваты олигархи, а военные действия они начали, потому что боятся простого народа.
"Грязные олигархи боятся собственного народа, поэтому они начинают войну – не оригинальная концепция. С другой стороны, Армения является прогрессивной демократией благодаря мирной бархатной революции 2018 года. Пришло время для революции в Баку. И только тогда будет достигнут мир между этими двумя нациями", – рассказал рокер.
Позже он обнародовал видео песни, которую написал еще в 2016 году, однако не исполнял на публике.
"Пока идет полномасштабная агрессия, я подумал о б"Арцахской песне", которую я написал в 2016 году. Наша культура сохранила нашу нацию на протяжении тысячелетий, и мы увидим и эту последнюю борьбу", – подытожил он.
Отметим, в воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе, из-за которого Азербайджан и Армения спорят с перерывами уже более 100 лет, возобновились бои.
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