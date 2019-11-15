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15 ноября • обновлено в 19:08
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Серябкина сверкнула грудью и вызвала восторг фанатов: пикантные кадры

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Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина, которой приписывают роман с продюсером Максом Фадеевым, поделилась с поклонниками новой порцией пикантных снимков.

Звезда позировала в белье и пижаме, подчеркивающем пышный бюст, а фотографии опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мой мини-отпуск подходит к концу. Перезагрузка. Полностью отключиться от работы и умчать в трип получается очень редко. Я долго работала без перерывов. Но такой хард режим надо было чем-то разбавлять. И вот, подмосковная природа спасает меня второй раз. Но я врываюсь в работу уже завтра. Впереди очень много классного. Так что, готовимся", – подписала она под кадрами.

Серябкина сверкнула грудью в пижаме

Серябкина сверкнула грудью в пижаме

instagram/seryabkina

Соблазнительные фотографии вызвали ажиотаж среди поклонников. Некоторым показалось, что Серябкина похожа на Дейенерис Таргариен из сериала "Игра престолов".

"Такая милашка! Лучезарная. Просто прелесть", "Моя девочка", "На мать драконов похожа", "Какие сладкие груди", "Какая красавица", – отреагировали поклонники.

Серябкина в откровенной фотосессии

Серябкина в откровенной фотосессии

instagram/seryabkina

Серябкина в пижаме

Серябкина в пижаме

instagram/seryabkina

Серябкина сверкнула грудью и вызвала восторг фанатов: пикантные кадры
Серябкина сверкнула грудью и вызвала восторг фанатов: пикантные кадры

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

instagram/seryabkina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина призналась, что однажды подралась со своей коллегой Еленой Темниковой в лифте. После этого отношения между певицами окончательно подошли к концу.

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Персона
Serebro
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия Красота
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