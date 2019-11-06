Серябкина показала, на кого она променяла Фадеева: фото нового парня

Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина после расторжения контракта с лейблом Максима Фадеева Malfa вышла в свет с новым парнем.

Издание "КП" опубликовало новые фотографии знаменитости в компании незнакомца, сделанные в Москве на Болотной набережной. По словам очевидцев, Ольга и ее спутник приехали на одном авто, после чего пошли в ресторан на Стрелке.

Ольга Серябкина с парнем КП

Личность молодого человека пока что установить не удалось. Однако источники из близкого окружения звезды сообщают, что на фото папарацци действительно ее бойфренд. Более того, обручальное кольцо, которое недавно появилось на пальце Серябкиной, подарил именно этот парень.

Ольга Серябкина с парнем КП

Примечательно, что экс-коллеги певицы неоднократно говорили о романе Ольги и Фадеева, в то время, как сами предполагаемые возлюбленные отрицали слухи о романе. А в одном из недавних интервью Макс намекнул, что у Серябкиной есть личная жизнь.

Ольга Серябкина и Максим Фадеев Instagram

Ольга Серябкина Instagram

Ольга Серябкина Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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