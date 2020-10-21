Сериал "Мой мужчина, моя женщина": о чем он и где смотреть все серии онлайн

На телеканале СТБ в понедельник, 19 октября, состоялась премьера мелодрамы "Мой мужчина, моя женщина".

В центре сюжета – история супружеской пары Павла и Веры, у которой возникают сложности в жизни. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с сериалом и рассказывает, где смотреть все серии онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О чем сериал "Мой мужчина, моя женщина"

В какой-то момент на Павла и Веру сваливаются проблемы одна за другой. Сначала Павел попадает в больницу в результате пожара. Вера хочет спасти мужа от тюрьмы и долга, поэтому соглашается стать суррогатной матерью.

Павел подобное решение расценивает как предательство. Однако Вера не слушает его и доводит задуманное до конца. Через несколько месяцев муж той супружеской пары, которой женщина родила ребенка, обращается к ней с просьбой стать няней для этой же девочки.

Съемки сериала "Мой мужчина, моя женщина". СТБ

Когда выходят новые серии "Мой мужчина, моя женщина"

Всего на экранах зрителю покажут 12 эпизодов. Сериал выходит на канале СТБ в будни, с понедельника по четверг в 22:49. Ежедневно транслируется по два эпизода. Посмотреть серии можно на Teleportal.UA! или на сайте телеканала СТБ.

Кто снимался в сериале "Мой мужчина, моя женщина":

Павел Вишняков;

Дария Егоркина;

Прохор Дубравин;

Олеся Власова;

Людмила Загорская;

Ксения Мишина;

Павел Сова;

Оксана Жданова;

Екатерина Гулякова;

Игорь Петрусенко.

"Мой мужчина, моя женщина" 1 серия от 19.10. 2020: смотреть краткое содержание

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Сестра Рэтчед" (Ratched) по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" стал самым популярным на стриминговий платформе Netflix среди оригинальных проектов, которые представили в 2020 году.