Сергею Жукову из "Руки вверх" – 44: чем занимается и как сейчас выглядит звезда 90-х

22 мая солист группы "Руки вверх" и звезда 90-х Сергей Жуков отмечает день рождения. Артисту исполняется 44 года.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, чем сейчас занимается и как выглядит певец.

Группа "Руки вверх" strana.fm

Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в городе Димитровград, Ульяновская область в русско-татарской семье.

Сергей Жуков в детстве shining-stars.ru

Сергей Жуков в детстве globalmsk.ru

Будущий певец еще в школе увлекся музыкой. В 14 лет он начал петь в местной группе "Вася". А в 1993 году Сергей переехал в Самару, где начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки.

Сергей Жуков yandex.ru

Сергей Жуков Instagram @sezhukov

Сергей Жуков stuki-druki.com

На радио Жуков познакомился с Алексеем Потехиным, с которым спустя три года, в 1996 году, он создает группу "Руки вверх". Коллектив выпускает хит за хитом, активно гастролирует, их песни, кажется, звучат везде.

Группа "Руки вверх" sova.ponominalu.ru

Первыми хитами группы стали "Малыш" и "Студент". Они быстро завоевали популярность, их постоянно крутили на дискотеках.

Впрочем, позже певец признавался, что все его концерты проходили под фонограмму.

С каждым годом популярность "Руки вверх" только росла. Билеты на их концерты раскупали буквально за день. Поэтому, когда в 2006 году певцы сообщили о распаде, новость повергла в шок поклонников.

Группа "Руки вверх" 24smi.org

Тогда из группы ушел Алексей Потехин. Официальная причина была озвучена как: возрастающая конкуренция с другими популярными артистами и отсутствие взаимопонимания в коллективе.

Жукову надоело быть парнем, которые "поет про Алешку", поэтому дальше артист решил петь сольно. Впрочем, добиться такого же успеха, как вместе с группой "Руки вверх", Сергею не удалось.

Сергей Жуков globalsib.com

Сейчас Жуков гастролирует по городам с концертами, на которых исполняет хиты "Руки вверх".

Сергей Жуков http://businesspskov.ru/

Что касается личной жизни, в 2007 году певец женился во второй раз. Его избранницей стала бывшая солистка группы "Сливки" Регина Бурд. В браке у пары родилось трое детей: дочь и два сына.

Сергей Жуков с женой Instagram @sezhukov

Сергей Жуков с женой и детьми Instagram @sezhukov

На своей странице в Instagram, где за певцом следит более двух миллионов пользователей, Жуков часто публикует личные фотографии з женой и детьми, а также кадры с концертов.

Сергей Жуков Instagram @sezhukov

Сергей Жуков Instagram @sezhukov

Сергей Жуков с женой и детьми Instagram @sezhukov

Сергей Жуков с женой и детьми Instagram @sezhukov

Сергей Жуков с женой Instagram @sezhukov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Жуков сделал жуткое признание о сложном лечении от опухоли. Медики якобы не могли ее удалить и "отрезали певцу полтела".

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