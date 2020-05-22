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22 мая • обновлено в 04:48
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Сергею Жукову из "Руки вверх" – 44: чем занимается и как сейчас выглядит звезда 90-х

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22 мая солист группы "Руки вверх" и звезда 90-х Сергей Жуков отмечает день рождения. Артисту исполняется 44 года.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, чем сейчас занимается и как выглядит певец.

Группа "Руки вверх"

Группа "Руки вверх"

strana.fm

Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в городе Димитровград, Ульяновская область в русско-татарской семье.

Сергей Жуков в детстве

Сергей Жуков в детстве

shining-stars.ru

Сергей Жуков в детстве

Сергей Жуков в детстве

globalmsk.ru

Будущий певец еще в школе увлекся музыкой. В 14 лет он начал петь в местной группе "Вася". А в 1993 году Сергей переехал в Самару, где начал работать на радио и вел программу танцевальной музыки.

Сергей Жуков

Сергей Жуков

yandex.ru

Сергей Жуков

Сергей Жуков

Instagram @sezhukov

Сергей Жуков

Сергей Жуков

stuki-druki.com

На радио Жуков познакомился с Алексеем Потехиным, с которым спустя три года, в 1996 году, он создает группу "Руки вверх". Коллектив выпускает хит за хитом, активно гастролирует, их песни, кажется, звучат везде.

Группа "Руки вверх"

Группа "Руки вверх"

sova.ponominalu.ru

Первыми хитами группы стали "Малыш" и "Студент". Они быстро завоевали популярность, их постоянно крутили на дискотеках.

Впрочем, позже певец признавался, что все его концерты проходили под фонограмму.

С каждым годом популярность "Руки вверх" только росла. Билеты на их концерты раскупали буквально за день. Поэтому, когда в 2006 году певцы сообщили о распаде, новость повергла в шок поклонников.

Группа "Руки вверх"

Группа "Руки вверх"

24smi.org

Тогда из группы ушел Алексей Потехин. Официальная причина была озвучена как: возрастающая конкуренция с другими популярными артистами и отсутствие взаимопонимания в коллективе.

Жукову надоело быть парнем, которые "поет про Алешку", поэтому дальше артист решил петь сольно. Впрочем, добиться такого же успеха, как вместе с группой "Руки вверх", Сергею не удалось.

Сергей Жуков

Сергей Жуков

globalsib.com

Сейчас Жуков гастролирует по городам с концертами, на которых исполняет хиты "Руки вверх".

Сергей Жуков

Сергей Жуков

http://businesspskov.ru/

Что касается личной жизни, в 2007 году певец женился во второй раз. Его избранницей стала бывшая солистка группы "Сливки" Регина Бурд. В браке у пары родилось трое детей: дочь и два сына.

Сергей Жуков с женой

Сергей Жуков с женой

Instagram @sezhukov

Сергей Жуков с женой и детьми

Сергей Жуков с женой и детьми

Instagram @sezhukov

На своей странице в Instagram, где за певцом следит более двух миллионов пользователей, Жуков часто публикует личные фотографии з женой и детьми, а также кадры с концертов.

Сергей Жуков

Сергей Жуков

Instagram @sezhukov

Сергей Жуков

Сергей Жуков

Instagram @sezhukov

Сергей Жуков с женой и детьми

Сергей Жуков с женой и детьми

Instagram @sezhukov

Сергей Жуков с женой и детьми

Сергей Жуков с женой и детьми

Instagram @sezhukov

Сергей Жуков с женой

Сергей Жуков с женой

Instagram @sezhukov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Жуков сделал жуткое признание о сложном лечении от опухоли. Медики якобы не могли ее удалить и "отрезали певцу полтела".

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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