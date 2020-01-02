Сергею Жигунову – 57: как актер выглядел в молодости и почему расстался с Заворотнюк

Популярный российский актер, кинопродюсер, заслуженный артист России Сергей Жигунов 2 января отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 57 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, как сейчас выглядит актер, чем занимается и почему в свое время расстался с актрисой Анастасией Заворотнюк.

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Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в семье актеров.

Примечательно, что после 8-го класса средней школы Жигунов был отчислен из нее из-за плохого поведения. Будущий актер учился также в музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова, он участвовал в одном из школьных ансамблей, играл на гитаре, пел, увлекался чтением.

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В 1980 году Жигунов поступил в Высшее театральное училище имени Щукина, но вскоре был отчислен за "профнепригодность", поскольку стал сниматься в кино и почти забросил учебу. Вернувшись в Ростов-на-Дону, актер играл в Ростовском театре юного зрителя, а спустя год, в 1982-м, восстановился в Щукинском училище уже на другом курсе и в 1986 году окончил его.

Сергей Жигунов в фильме "Гардемарины, вперед!"

Сергей Жигунов сыграл более 50 ролей в кино и сериалах, таких, как, в частности, "Гардемарины, вперед!" (1987), "Виват, гардемарины!" (1991), "Королева Марго" (1997), "Моя прекрасная няня" (2004-2009).

Он также выступил продюсером сериалов "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро" (1997).

Жигунов играл и в фильмах производства Украины: "Два гусара" (1984), "Сек-С-сказка" (1991), "Сердца трех" (1992), "Принцесса на бобах" (1997).

instagram.com/zhigunov_sergey

С 1990 года актер является генеральным директором TO "Студия Шанс" киноконцерна "Мосфильм".

В настоящее время является генеральным директором ООО "Прайм-тайм", ООО "Продюсерский центр Сергея Жигунова", ООО "Студия 7".

instagram.com/zhigunov_sergey

Со своей будущей женой, актрисой Верой Новиковой, Сергей Жигунов познакомился во время съемок фильма "Шанс". Вера тогда служила в Театре имени Вахтангова, у нее были муж и дочь. Сергея на тот момент только что выгнали из Щукинского училища, к тому же он был младше Веры на пять лет. Но несмотря ни на что актер не сдавался, и через два года Вера ответила Сергею "да". Вскоре у них родилась дочь Мария, а старшую, Настю, Жигунов удочерил и всегда считал ее своим собственным ребенком.

Сергей Жигунов с женой Верой Новиковой 24smi.org

Супруги прожили вместе 23 года, пока их брак не распался из-за романа актера с Анастасией Заворотнюк, которая, к слову, тоже ради Жигунова развелась с мужем. Эти отношения закончились через пару лет, причем после расставания с Заворотнюк Жигунов как-то сказал: "Я потерял к Насте интерес – как к актрисе и как к человеку". А сама Заворотнюк называла Жигунова своей ошибкой.

Сергей Жигунов прожил в гражданском браке с Анастасией Заворотнюк два года bulvar.com.ua

Позже Сергей вновь сделал предложение своей бывшей жене, и в 2009 году они поженились во второй раз.

Отметим, сейчас Сергей Жигунов снова попал в скандал из-за Анастасии Заворотнюк. Так, недавно режиссер Наталья Бондарчук заявила, что Жигунов якобы бил Заворотнюк. Сам Жигунов прокомментировал это заявление в своем Инстаграм, дав понять, что оно неправдиво. Актер высказал мнение, что "копаться в чужом грязном белье" могут только люди, которым нечем заняться и которые неинтересны в профессиональном плане.

Сергей Жигунов в сериале "Шакал"

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Жигунов предположил, что завтра его могут обвинить в каннибализме или педофилии. Он пожелал коллегам остановиться, в противном случае они могут оказаться "в постыдном ряду медийных фриков".

Как сообщал OBOZREVATEL, в свой день рождения Сергей Жигунов умилил детским фото и разместил в Инстаграм свои стихи.

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