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Сергею Притуле сделали операцию: что с ним

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Украинскому шоумену Сергею Притуле сделали операцию после того, как он получил серьезную травму ноги во время семейного отдыха.

Как написал шоумен у себя в Facebook, врачей не устроил его активный образ жизни.

Сергей Притула

Сергей Притула

Facebook Притулы

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"Еще успел дать несколько интервью, принять немного гостей и сняться в партийном ролике. Далее отругали и все запретили. Врачи сказали, что я — чемпион! Из всех возможных вариантов такой травмы выбрал самую сложную. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму", — написал шоумен.

Сергею Притуле сделали операцию: что с ним

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос". По его словам, он "хотел бы быть полезным этой стране и людям".

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Персона
Сергей Притула
Место
Украина
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