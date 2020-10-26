Сергей Жигунов развелся с женой ради "копии" Заворотнюк

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов заявил,что окончательно оформил развод с Верой Новиковой, с которой находился в браке с 2009 года.

Об этом 57-летний артист сообщил на личной странице в Instagram, прикрепив к публикации фото свидетельства о расторжении брака (снимок смотрите ниже).

"Пусть пока полежит здесь", – написал Жигунов.

Вера Новикова и Сергей Жигунов stars.sm.news

Instagram Сергея Жигунова

Напомним, что Сергей Жигунов и Вера Новикова впервые поженились в 1980-х годах, однако в 2007 году пара рассталась из-за романа артиста с Анастасией Заворотнюк. В 2009 году они снова воссоединились.

Однако несколько месяцев назад Жигунова стали часто замечать в компании журналистки Виктории Ворожбит, которую уже успели прозвать в сети "копией" Заворотнюк из-за внешнего сходства женщин. В частности, весенний карантин Виктория и Сергей, судя по снимкам из одних и тех же локаций, проводили вместе в загородном доме.

Виктория Ворожбит и Анастасия Заворотнюк коллаж

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.