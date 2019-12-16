Главная Новости
16 декабря • обновлено в 17:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Сергей Стерненко устроил скандал из-за экскурсии Alyona Alyona "для русни"

409
Читать материал на украинском

Блогер и активист Сергей Стерненко устроил скандал из-за экскурсии, которую певица Alyona Alyona сделала для российского комика и автора развлекательных проектов Александра Гудкова.

"Тем временем Алена Алена проводит по столице экскурсию для русни", - написал Стерненко в Твиттер.

Под его твит активно посыпались комментарии, в том числе крайне оскорбительного характера.

Новости
Известному в России юмористу нарисовали пенис на лице: видео

"Может, она его съест до утра, подожди", - написал один из пользователей Твиттера.

Сергей Стерненко устроил скандал из-за экскурсии Alyona Alyona "для русни"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 Гудков заявлял, что ему запрещен въезд в Украину на 5 лет – из-за Крыма.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персоны
Сергей Стерненко ALYONA ALYONA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги