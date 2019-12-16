Сергей Стерненко устроил скандал из-за экскурсии Alyona Alyona "для русни"

Блогер и активист Сергей Стерненко устроил скандал из-за экскурсии, которую певица Alyona Alyona сделала для российского комика и автора развлекательных проектов Александра Гудкова.
"Тем временем Алена Алена проводит по столице экскурсию для русни", - написал Стерненко в Твиттер.
Тим часом Альона Альона водить по столиці екскурсію для русні pic.twitter.com/BPgiER5Yv2— Сергій Стерненко (@sternenko) December 16, 2019
Под его твит активно посыпались комментарии, в том числе крайне оскорбительного характера.
"Может, она его съест до утра, подожди", - написал один из пользователей Твиттера.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 Гудков заявлял, что ему запрещен въезд в Украину на 5 лет – из-за Крыма.
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