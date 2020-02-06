Сергей Соседов счел Билли Айлиш бездарной уродиной

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал популярную американскую певицу Билли Айлиш за сенсационное появление на Грэмми.

18-летняя девушка получила пять статуэток, что вызвало возмущение Соседова.

"Певица... не певица, потому что пением это назвать весьма трудно. Билли Айлиш. Это новый какой-то психоз в истории мировой музыки, как довольно посредственная исполнительница, не обладающая ни голосом, ни надлежащими актерскими потенциями, ни артистизмом, при полном отсутствии харизмы, может свести с ума огромное количество людей", - подчеркнул критик.

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"Bad guy — это что-то жутчайшее, это не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к пению, ни к искусству. Это просто какое-то стенание, пробалтывание невнятное, в лучшем случае напевание, но не пение. Как такое может сегодня нравиться людям, каким людям, как это должны зомбировать - я не знаю. Но идут об этом споры даже в Интернете, для меня это совершенно дико, видимо, какие-то технологии", - продолжил Соседов.

"Потому что Билли Айлиш это полное отрицание красоты, искусства, музыки. Это полное отрицание всего на свете. Она не обаятельна, она не красива, в ней нет ничего совершенно, что могло бы привлекать людей, на нее даже смотреть неприятно. И мне кажется, что она еще и психически нездорова", - добавил он.

Напомним, ранее мы писали, чем больна Билли Айлиш, и правда ли она наркоманка.

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