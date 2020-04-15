Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов уже полгода не может нормально ходить и страдает от жуткой боли.

Так, по словам Соседова, у него образовалась пяточная шпора и никакое лечение ему не помогает. Об этом знаменитость сообщил изданию "Собеседник".

Сергей Соседов Фото: sensum-club.pro

"Образовался шип в результате разрастания костной и соединительной тканей. Пятка болит так, что не передать словами. Больно ходить: порой начинаю резко хромать. Видимо, этот шип вонзается в мягкие ткани, ранит их, и возникает тупая боль. Я мучаюсь, это просто безумие! Я хожу на платные процедуры, за каждую плачу 1280 рублей. Но это не помогает. Врачи тоже разводят руками" – пожаловался Соседов.

Музыкальный критик также добавил, что из-за боли перестал гулять, на встречи он ездит на такси и даже не может спать.

Сергей Соседов Фото: family-showbiz.ru

"Боль невыносимая. Иногда она меня беспокоит по ночам. Порой даже просыпаюсь из-за нее! Ситуация на самом деле ужасная", – подытожил Соседов.

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