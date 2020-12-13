Шнуров станет отцом в третий раз

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил о том, что в скором времени станет отцом в третий раз.

О радостном событии певец заявил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал чувственный пост, в котором он посвятил новое стихотворение 29-летней супруге Ольге Абрамовой, дочери российского миллионера. При этом он уточнил, что беременность его жены – результат карантина из-за пандемии коронавируса.

"С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошел на пользу карантин, Ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и ден*, Мы смыкались дуговою сваркой, И теперь ребеночка мы ждем, Нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, Глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, И в улыбке расплываюсь робкой", – чувственно сообщил о пополнении в семье артист.

Стоит отметить, что Шнуров воспитывает двоих детей от предыдущий браков: 27-летнюю дочь Серафиму от первой жены Марии Исмагиловой и 20-летнего сына Аполлона и от второй жены Светланы Костицыной. А вот для Абрамовой это будет первый ребенок.

К слову, Шнуров был женат трижды. Ольга Абрамова – четвертая жена Шнурова. Пара в 2018 году тайно расписалась в одном из московских ЗАГСов.

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