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7 мая • обновлено в 01:24
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Сергей Притула показал трогательное фото с семьей

2.3т
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Украинский шоумен Сергей Притула показал трогательное фото со своей семьей.

Соответствующий снимок он опубликовал на личной странице в Instagram. Отметим, что на нем запечатлена мама шоумена, его дети и другие внуки женщины. Таким образом Притула поздравил свою маму с днем рождения.

Сергей Притула

Сергей Притула

Фото: prolviv.com

"Президент говорил: "Сидите дома"! И ты тоже говорила: "Сын, сидите дома!" Я хочу, чтобы ты знала – я слушал тебя! С днем рождения, мама! Любим и дистанционно обнимаем! Все-все Притулы!" – написал шоумен.

Сергей Притула поздравил маму с днем рождения

Сергей Притула поздравил маму с днем рождения

Фото: facebook/serhiyprytula

Пользователи сети также поздравили маму Притулы с днем рождения. Кроме того, они написали, что "на фото все выглядят очень красиво".

Сергей Притула показал трогательное фото с семьей
Сергей Притула показал трогательное фото с семьей
Сергей Притула показал трогательное фото с семьей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула потроллил певицу Олю Полякову и телеведущего Владимира Остапчука из-за дружбы с Филиппом Киркоровым.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Сергей Притула
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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