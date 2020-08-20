Притула о завершении актерской карьеры: нельзя заниматься мэрской кампанией на "полшишечки"

Украинский шоумен и кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил, что решение завершить актерскую карьеру и уйти из "Варьяты-шоу" далось ему нелегко. Однако он решился на это из-за того, что понимает, –нельзя заниматься мэрской кампанией на "полшишечки".

Об этом артист сообщил в интервью порталу "LB.ua". По словам Притулы, когда он год назад шел на парламентские выборы, то был уверен, что сможет совмещать депутатство и творчество. Сейчас же, по его мнению, это неуместно.

"Мне, откровенно говоря, было крайне трудно принять решение о баллотировании в мэры. Я осознавал, что мне придется отказаться от большого количества вещей, которые сейчас есть в моей жизни. Однако я для себя понял: нельзя заниматься мэрской кампанией на "полшишечки"... Я очень четко различаю работу в парламенте от работы руководителя города. Потому что работа в парламенте – это не только пленарные заседания в зале Верховной Рады, это не только работа в комитетах. Еще есть какие-то выходные. А у городского главы, даже если есть какой-то выходной и я вдруг поеду с "Варьятами" выступать в условный Херсон, а тут прорвало трубу, то я буду последним идиотом – если в городе какой-то коллапс, а я бегаю по сцене. То есть должность городского головы не совместима с таким", – заявил Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула объяснил, почему принял решение баллотироваться на выборы мэра Киева. Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.