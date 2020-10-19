Сергей Мельник взбудоражил сеть сексуальным выступлением на "Танцях з зірками". Видео

Во время восьмого эфира шоу "Танці з зірками 2020" футболист Сергей Мельник и его партнерша Аделина Дели взбудоражили зрителей сексуальным номером.

Пара исполнила танец в стиле фьюжн под песню Верки Сердючки – "Я попала на любовь". Видео разместили на официальной странице программы в Youtube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что своим выступлением Мельник и Дели заслужили похвалу и высокие оценки от судей: 9 от Ямы, 10 от Сердючки, 10 от Кухар и 10 от Чапкиса (39 баллов).

"Молодец! Лучший мужской танец за сезон. Сильный, стильный!", "Мельник крутой, его недооценивают – большой прогресс", "Очень горячо. Сергей, вне сомнения, шикарен", "Я получила удовольствие от танца", "Ничего себе, прям возбуждает. Сергей – красавчик", "Молодец, Сергей, не ожидала такого! Прям очень горячо", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам восьмого выпуска "Танців з зірками" шоу покинули Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич. Подробнее о том, как прошел восьмой эфир читайте по ссылке.