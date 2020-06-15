Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына
Российский певец Сергей Лазарев поделился свежим фото со своим шестилетним сыном Никитой.
Соответствующий снимок артист опубликовал на личной странице в Instagram. На нем отец и сын позировали, нежно обняв друг друга.
Сергей Лазарев с сыном Никитой
Поклонники пришли в восторг от новой публикации певца. Они засыпали Лазарева и его сына комплиментами.
"Чудесные", "Как умилительно", "Никита – славный мальчик. Счастья вам", "Любящие папа и сын, что может быть прекрасней?" – написали люди.
Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына
Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына
Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына
Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известно о личной жизни Сергея Лазарева и правдивы ли слухи о его нетрадиционной ориентации.