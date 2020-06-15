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Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Кристина Долматова
Кристина Долматова
Люди
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Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Российский певец Сергей Лазарев поделился свежим фото со своим шестилетним сыном Никитой.

Соответствующий снимок артист опубликовал на личной странице в Instagram. На нем отец и сын позировали, нежно обняв друг друга.

Сергей Лазарев с сыном Никитой

Сергей Лазарев с сыном Никитой

Поклонники пришли в восторг от новой публикации певца. Они засыпали Лазарева и его сына комплиментами.

"Чудесные", "Как умилительно", "Никита – славный мальчик. Счастья вам", "Любящие папа и сын, что может быть прекрасней?" – написали люди.

Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Сергей Лазарев поделился свежим фото 6-летнего сына

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известно о личной жизни Сергея Лазарева и правдивы ли слухи о его нетрадиционной ориентации.

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