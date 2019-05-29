"Сердючку еще давай!" В сети ажиотаж из-за Поляковой в политике

Новость о том, что украинская певица Оля Полякова собралась создать свою политическую партию вызвала ажиотаж в сети.

Пользователи начали отшучиваться из-за последний тенденций, что в Верховной Раде уже можно собирать весь эстрадный бомонд.

"Верку Сердючку давай, и сразу в спикеры", "Вакарчук, Павлик, Полякова и Винник. Прям ВИА "Зрада" ... За кого же голосовать", "Пока Оля Полякова создает партию, мы думаем о вечном: кого еще не хватает парламенту? СММщик считает, что Slipknot точно не помешали бы. Особенно если принесут басиста", – пошутили в сети.

Полякова идет в политику - реакция соцсетей

Также пользователи предложили еще несколько вариантов, кого из представителей украинской эстрады нужно в политику, а также предложили для них должности.

"Подытоживая последние новости: Президент – Зеленский, премьер – Вакарчук, спикер – Полякова, Минтранс или руководитель "Укрзалізниці" – Зибров, Монатик – Миненергетики, Винник – мисоциальной политик", Павлик – министр заграничных дел, Поплавский – Минкультуры, Потап – министр молодежи и спорта, Фешак – министерство информации. Ну нормально же будет, согласны", – добавили пользователи.

"Бинго, я считаю! Верховная эстРада Украины", "Пока Павлик и Винник думают, Полякова собралась в политику", Ну а что? Думаю, хотят в коалицию со "Слугой народа", "Учитывая последние тенденции, Юлия Владимировна должна напрячься", – продолжили шутить пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинский секс-символ, поп-певец Олег Винник собрался баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Также информацию о начале политической деятельности подтвердилнародный артист Украины Виктор Павлик.

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