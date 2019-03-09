Сердцеед и модник: что известно о личной жизни гениального Шевченко

Тарас Григорьевич Шевченко был не только гениальным украинцем, но и модником, а также сердцеедом.

Научный сотрудник Института общественных исследований Ирина Рева несколько лет назад на официальном мероприятии рассказывала о многочисленных женщинах выдающегося украинца.

"В жизни Тараса Григорьевича было немало женщин. Его первая любовь — Оксана Коваленко (''Мені тринадцятий минало'', ''Ми вкупочці росли'', ''Не молилася за мене''). Затем были чернобровая свободная крестьянка Дуня Гусиковская, девушка-натурщица Амалия Клоберг, с которой поэт познакомился во время учебы в Академии художеств в Петербурге. А помещицу Анну Закревскую (поэт посвятил ей поэму ''Слепая'', а также стихотворение ''Если бы встретились мы снова…'') поэт называл своей "единственной большой любовью", – говорила Рева.

Оксана Коваленко – соседка-крепостная была на несколько лет младше Шевченко. Они крепко дружили. Исследователи считают, что поэт был увлечен соседкой. Но их отношения прервались, когда он уехал с помещиком Энгельгардтом. Вернулся в родное село он почти через четверть века, когда Оксана обзавелась детьми.

Амалия Клоберг – натурщица. Именно ее обнаженный портрет в постели он подписал "Чевченко". Доподлинно неизвестно, были ли у них серьезные отношения. Предположительно, ее он описывал под именем Паша в повести "Художник".

Варвара Репнина – княжна была страстной любовью после окончания художественной академии. Она была дочерью князя Николая Репнина-Волконского, у которого Шевченко прожил год. Тогда у них закрутилась любовь, а княжна помогала ему. Отношениям так и не суждено было развиться до брака из-за различных социальных ступеней. Дружественные отношения они поддерживали всю жизнь.

Анна Закревская – запретная любовь Тараса Шевченко. Они недолго жили под одной крышей у ее мужа помещика Платона Закревского. Портрет Анны считается одним из лучших работ художника. Женщина скончалась в 35-лет. Шевченко посвятил ей два стихотворения: "Г. З."("Нема гiрше як в неволi…") и "Якби зустрiлися ми знову", написанных в неволе.

Портрет Тарас Шевченко

Феодосия Кошиц – дочь священника в Кирилловке. Шевченко приходил свататься, когда захотел жениться на девушке, но отец ответил отказом. От переживаний она сошла с ума и закончила жизнь в киевской психиатрической больнице.

Екатерина Пиунова – 16-летняя актриса из Нижнего Новгорода. Шевченко боялся признаться в чувствах, поэтому предложение ей сделал, написав записку: "Стать вашим мужем было бы счастьем". Она ответила отказом и заключила контракт с новгородским театром. Пиунова уехала в Казань с 25-летним актером Максимилианом Шмидтгофом, за которого вышла замуж.

Лукерья Полусмак – крепостная, последняя любовьШевченко. По просьбе Шевченко, 19-летнюю девушку освободили. Окружение поэта было против брака, думая, что Лукерья согласится выйти замуж из корыстных побуждений. Но пара все равно обручилась, правда девушка флиртовала с учителем, которого он нанял для нее. В итоге отношения сошли на нет. После смерти Полусмак приходила к нему на могилу, бросив мужа-парикмахера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта Тарасу Шевченко исполнилось бы 205 лет. В Украине отметили памятную дату, возложив цветы к его памятникам.

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