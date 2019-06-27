"Сердце замирает": Лобода заинтриговала сеть сообщением о свадьбе

Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в Россию, заинтриговала поклонников сообщением о свадьбе.

Такое послание она оставила под совместной с дочерью Евангилиной фотографией на своей странице в Instagram.

"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато. Пора замуж", – написала она.

Многие поклонники начали радоваться, подумал, что именно Лобода выходит замуж. Некоторые задались вопросом, действительно ли она пишет о себе, или просто едет на чудесное мероприятие к кому-то другому.

"Господа, а кто, собственно выходит замуж", "Света, не вздумай выходить замуж за того, кто рядом, это не твой человек", "Ой, неожиданно", "Поздравляю", "Удачи", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода родила дочь от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тилль Линдеманн используется "для отвода глаз". Недавно она впервые показала фотографию младшей дочери.

Каждое новое фото с мужчиной вызывало у поклонников подозрение, что это именно "тот самый".

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!