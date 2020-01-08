"Сердце разрывается. Молимся": звезды отреагировали на крушение украинского самолета в Иране

Знаменитости отреагировали на новость о крушении украинского самолета МАУ в Иране.

Так, украинский телеведущий Анатолий Анатолич опубликовал на своей странице в Instagram пост:

"Утро начинается со страшных новостей. Информации пока что очень мало. Украинский самолет разбился. Рейс из Тегерана. Первыми о катастрофе сообщило иранское ТВ. Мои соболезнования семьям пассажиров и близким экипажа. Молимся".

К реакции присоединилась и телеведущая Лилия Ребрик:

"К сожалению, первое рабочее утро – и сразу страшная новость. Разбился украинский самолет. Рейс "Тегеран-Киев". На борту 167 человек. Все погибли. Наши соболезнования семьям пассажиров и экипажа. Сердце разрывается. Молимся".

Российский комик Гарик Харламов также не остался равнодушным:

"Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни сегодня, 8 января. Судно вылетело в 5:42 мск и спустя две минуты перестало передавать данные, следует из данных сервиса FlightRadar. Авария произошла из-за "технических проблем". Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, погибли. На борту находилось не меньше 170 человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Нет слов".

Украинский телеведущий Юрий Горбунов написал:

"Страшная трагедия постигла Украину. Соболезнования всем семьям погибших. Ужасно!"

Телеведущая Маша Ефросинина также отреагировала на трагедию:

"Непостижимая умом трагедия! Ужас и страх внутри! Мои соболезнования всем родным и близким погибших".

Телеведущий Владимир Остапчук написал в Instagram:

"Авиакатастрофа над Тегераном. 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Прошерстил британские СМИ – пишут, что самолет пропал с радаров через 2 минуты после взлета и разбился из-за "engine malfunction", то есть "неполадок в двигателе". Обгоревшие детали самолета разбросаны по всему пригороду иранской столицы... Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям".

Телеведущая Катя Осадчая написала:

"Ужасные новости. Соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе".

Не остался равнодушным и телеведущий Андрей Бедянков:

"Всем семьям погибших мои соболезнования... Год обновился. А вот новости почему-то не хотят перезагружаться..."

Певец Monatik опубликовал на своей странице пост:

"Какие ужасные новости. Огромная трагедия. Искренне сочувствую. Соболезную всем семьям погибших".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737.

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