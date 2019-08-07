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"Сердце остановилось!" Пугачева напугала пользователей траурным постом

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева перепугала поклонников скорбным постом по поводу смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Дело в том, что артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото со свечей, а в подписи указала: "Прощай, Алла", из-за чего некоторые подумали, что кто-то известил в аккаунте о кончине самой Аллы Борисовны.

Алла Пугачева и Алла Вербер

Алла Пугачева и Алла Вербер

spletnik

Поклонники примадонны посоветовали ей осторожнее подавать информацию, потому что в сети все успели ее "похоронить".

"Сердце остановилось!" Пугачева напугала пользователей траурным постом
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"Алла Борисовна, милая, осторожнее! Полстраны перепугали", "Кто такой пост выложил. У меня дыхание перехватило", "Ну сейчас все подумают, что умерла Пугачева! Странно написали", "Господи, напугалась! Светлая память Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни Алле Пугачевой", "Что же вы так пугаете нас всех, голова закружилась", "Боже, у меня чуть сердце не остановилось", "Испугалась, что примадонна умерла", – прокомментировали в сети.

"Сердце остановилось!" Пугачева напугала пользователей траурным постом
"Сердце остановилось!" Пугачева напугала пользователей траурным постом
"Сердце остановилось!" Пугачева напугала пользователей траурным постом
"Сердце остановилось!" Пугачева напугала пользователей траурным постом
"Сердце остановилось!" Пугачева напугала пользователей траурным постом
"Сердце остановилось!" Пугачева напугала пользователей траурным постом

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес смерть соцсети
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