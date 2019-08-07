"Сердце остановилось!" Пугачева напугала пользователей траурным постом

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева перепугала поклонников скорбным постом по поводу смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Дело в том, что артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото со свечей, а в подписи указала: "Прощай, Алла", из-за чего некоторые подумали, что кто-то известил в аккаунте о кончине самой Аллы Борисовны.
Алла Пугачева и Алла Вербер
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Поклонники примадонны посоветовали ей осторожнее подавать информацию, потому что в сети все успели ее "похоронить".
"Алла Борисовна, милая, осторожнее! Полстраны перепугали", "Кто такой пост выложил. У меня дыхание перехватило", "Ну сейчас все подумают, что умерла Пугачева! Странно написали", "Господи, напугалась! Светлая память Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни Алле Пугачевой", "Что же вы так пугаете нас всех, голова закружилась", "Боже, у меня чуть сердце не остановилось", "Испугалась, что примадонна умерла", – прокомментировали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алла Вербер умерла 6 августа в Италии, где ее срочно госпитализировали после ужина.
Причины в СМИ указывались разные: анафилактический шок, спровоцировавший отказ органов, обширный инфаркт, продолжительная болезнь.
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