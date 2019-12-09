"Сердце екнуло": Валерия рассказала о предчувствии перед жуткой аварией с сыном

Российская певица Валерия призналась, что перед ДТП с ее сыном Арсением Шульгиным у нее было предчувствие.

Так, в комментарии Рен-Тв артистка рассказала, что сразу почуствовала что-то неладное и позвонила сыну буквально через несколько минут после аварии.

Валерия с сыном Арсением Телепрограмма

По словам Валерии, она узнала о том, что сын решил ехать в Санкт-Петербург, из Instagram:

"Дело в том, что мы с ним говорили накануне. Он сказал, что мы, может быть, поедем в Питер. Но я даже всерьез это не восприняла, потому что это было вчера ночью. Я подумала, что если решат, то утром сообщат. А потом я открываю Instagram, вижу, что они в дороге, в пути. У меня прям сердце екнуло, потому что я понимаю, что дорога жуткая. Набираю ему, а он говорит: "Все нормально, я губу разбил". И тут я понимаю, что произошла авария. Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила через 5 минут после аварии. Дорога опасная, конечно. Лучше таких сюрпризов не делать".

Валерия с сыном Арсением и его возлюбленной Инстаграм

Как оказалось, Арсений хотел познакомить маму со своей новой возлюбленной, которая на момент аварии находилась за рулем.

"Не так я себе представляла наш семейный обед. Все в стрессовом состоянии. Но это еще и урок. Потому что без надобности лучше такие расстояния не преодолевать. Мы, когда на гастроли переезжаем, это надобность, это работа. Но вообще лучше минимизировать риски", – говорит певица.

Валерия с сыном Арсением Wday

Также Валерия рассказала о самочувствии пострадавших в ДТП:

"Сейчас они едут в Москву, сразу в больницу. Им, конечно, оказали помощь, сделали все рентгены. Все достаточно грамотно. Спасибо врачам. Девочке в Москве будут уже делать операцию".

Арсений Шульгин попал в ДТП Инстаграм

Арсений Шульгин попал в ДТП Инстаграм

Валерия, Иосиф Пригожин и Арсений Шульгин Вокруг ТВ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия страдала из-за своего бывшего мужа Александра Шульгина. По словам Пригожина, однажды певице даже пришлось выйти на сцену после избиения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!