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8 сентября • обновлено в 10:53
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Сенцов вернулся: что известно о режиссере-враге Путина. Фильмография

1.9т Читать материал на украинском

7 сентября украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов и еще более трех десятков заключенных вернулись в Украину.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать фильмографию Олега Сенцова.

Сенцов вернулся: что известно о режиссере-враге Путина. Фильмография
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В 2008 году Сенцов снял учебный короткометражный фильм "Хорошо ловится рыбка-бананка" по Сэлинджеру, в 2009 – "Год Быка" по Хемингуэю.

Сенцов вернулся: что известно о режиссере-враге Путина. Фильмография

В 2012 году режиссер дебютировал со своим первым полнометражным фильмом "Гамер" на международном фестивале в Роттердаме. Фильм рассказывает о геймере, который все свободное время проводит за компьютерными играми, разрушая свою жизнь. В 2019 году "Гамер" получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске.

В 2013-м Сенцов на Одесском кинофестивале представил свой проект социальной драмы "Носорог" и выиграл премию в 25 тысяч гривен. К сожалению, работа над этим фильмом остановилась из-за участия Олега в протестах и последующего ареста.

Сенцов вернулся: что известно о режиссере-враге Путина. Фильмография

Кроме того, Сенцов проявил себя и как писатель: в 2015 вышла книга автобиографических рассказов, написанных до его заключения в России. В сборнике – восемь рассказов на русском языке: "Автобиография", "Собака", "Детство", "Больничка", "Школа", "Завещание", "Бабушка", "Макары".

Ранее, OBOZREVATEL собрал самые яркие цитаты, которые максимально передают характер, мировоззрение и железные правила жизни Олега.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Сенцов-дурачок,муйдана в РФ не будет,потому как там дураков нет.
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К. Алла
К. Алла
В России сотни тысяч заключенных. Все они враги Путина? P.S. А Меган Маркл-то тут причем?))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какой достойный человек. Достойный Украины)))))))))
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