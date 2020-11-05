Сенцов стал лауреатом престижной польской премии

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Станислава Винценза, которую предоставляет город Краков (Польша).

Так, она будет вручена режиссеру 18 ноября во время экономического саммита (Open Eyes Economy Summit) в Кракове. Об этом сообщает издание Onet.

"Нынешний лауреат Олег Сенцов объединяет артистическую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно преследуемых и репрессированных лиц... Это не только сильный голос независимой Украины, противодействие незаконной аннексии Крыма, но также мужество преданного художника, важный универсальный голос искусства, который демонстрирует свободу слова, независимость и идентичность нашего региона", – заявил председатель комитета награды Винценза Доминик Яськовец.

Олег Сенцов стал лауреатом премии Винценза 24tv.ua

Премией отмечают за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Лауреат получит приз в размере 40 000 злотых (около 300 000 гривен). Ее вручают с 2005 года, лауреатами премии были, в частности, Сергей Жадан, Светлана Алексеиевич, Агнешка Холланд и другие.

Станислав Винценз – известный польский писатель, философ и переводчик, родился и долгое время жил на Коломыйщине. Он является автором тетралогии о Гуцульщине "На високій полонині".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышел официальный трейлер фильма "Номера", который был снят по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова.