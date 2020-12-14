Сенсация на "Супер Топ-модель по-украински": кто прошел в финал реалити

В финал популярного реалити "Супер Топ-модель по-украински" (Новый канал) прошли сразу три участницы: Таня Брык, Даша Майстренко и Саша Литвин.

Так, на девятой неделе борьбу на проекте прекратили Арина Любителева и Ирина Мойсак. Примечательно, что именно Арину считали одной из главных претенденток на победу с первых выпусков модельного реалити. Подробнее о выпуске – в материале OBOZREVATEL.

"На испытании и Ира, и Арина доказали, что попали в номинацию на прошлой неделе заслужено. Поэтому мы организовали для них баттл. Мы дали им шанс еще раз показать, на что они способны, но девушки не проявили себя по максимуму. Только у одной из них мы увидели желание остаться в проекте. И это была Ира. Для Арины на этом борьба на проекте закончилась", – высказалась ведущая Нового канала Алла Костромичева.

Ира Мойсак, в свою очередь, не сумела справиться со следующим испытанием и отправилась домой посреди недели.

"Работа Иры была бы хороша для фильма ужасов. Но в этом не было сценария, посыла. Сложилось такое впечатление, что мы общаемся на разных языках – она вообще не понимала задания. Проанализировав ее работу на обоих испытаниях, я не видела смысла оставлять Иру на проекте", – отметила Костромичева.

Участницы, которые в полную силу продолжили бороться на девятой неделе – Саша, Таня и Даша – сумели убедить всех экспертов проекта в том, что они достойны финала. В результате Алла Костромичева вынесла вердикт – ни одна из девушек не покидает реалити и будет соревноваться за победу.

"На этой неделе Саша, Даша и Таня были лучшими. Поэтому они прошли в финал втроем",— объяснила ведущая Нового канала.

Отметим, финал реалити "Супер Топ-модель по-украински" состоится на Новом канале в понедельник, 21 декабря в 19:00 по Киеву.

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Как сообщал OBOZREVATEL, одна из фавориток реалити СТМПУ Арина Любителева, которая все же не сумела пройти в финал проекта, рассказала, что страдала в детстве от буллинга. Так, по словам девушки, в школе над ней регулярно издевались из-за внешности и проблем со здоровьем.