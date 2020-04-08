Украинский телевелущий и экс-участник "Танців з зірками" Руслан Сеничкин сдал тест на коронавирус и вызвал бурные обсуждения в сети.

Так, на своей странице в Instagram Сеничкин написал новый пост.

Руслан Сеничкин clutch.ua

По словам телеведущего, несмотря на то, что он сдал экспрес-тест на коронавирус, который показал, что он здоров, Руслан все равно обратился к врачу.

"Почти две недели назад не было ничего, что могло бы намекать на диагноз с COVID-19. На работе прошел тогда экспрес-тест. Одна полоска показала, что все хорошо. Я сделал ошибку, что поехал к врачам при очевидных симптомах. Настаиваю: не нужно этого делать, ведь у всех по-разному может протекать ОРВИ. Имунная система срабатывает по-разному. Я настаиваю: не нагружайте врачей, как это сделал я. У них много более тяжелых пациентов", – пишет Сеничкин.

Стоит отметить, что пост телеведущего вызвал споры в сети. Так, пользователи поинтересовались, почему Руслан может обращаться к врачам с подозрениями, а все остальные должны сидеть и ждать. Также в комментариях подписчики написали, что совет Сеничкина – глупый.

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