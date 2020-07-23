Семью актера "Чернобыля" обокрали в Москве: что произошло

Семью российского актера Дмитрия Беседы, который исполнил одну из ролей в фильме "Чернобыль", обокрали мошенники.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". По словам инсайдеров, жена артиста Алена Беседа обратилась в полицию и заявила, что у нее похитили крупную сумму денег. Она пояснила, что в начале июля ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что аферисты пытаются украсть у нее деньги. Для сохранности сбережений он попросил Елену продиктовать данные карты, с которой впоследствии списали 81000 рублей.

"Актриса не заподозрила подвоха и передала неизвестному данные своей банковской карты. После чего со счета артистки произошло списание. Мошенники похитили 81000 рублей", – рассказал источник в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники полицию проводят проверку. Найти мошенника пока не удалось.

Алена Беседа – актриса белгородского театра имени Щепкина. Помимо работы в театре, она занимается вокалом и исполнила песню "Скитальцы" для аниме "Волчица и пряности", благодаря которой прославилась в интернете.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что артист лейбла Black Star Миша Марвин стал жертвой мошенников в поезде "Москва-Одесса" по пути в Киев. Так, по словам Марвина, ему в чай подсыпали снотворное и украли деньги.