Семью актера 'Чернобыля' обокрали в Москве

Жена российского актера Дмитрия Беседы Елена стала жертвой мошенников, которые украли с ее счета крупную сумму денег.

Так, по словам женщины, в начале июля ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что аферисты пытаются украсть у нее деньги. Для сохранности сбережений он попросил Елену продиктовать данные карты. Актриса подвоха не почувствовала и передала все данные, после чего с ее счета списали 81000 рублей, передает "Комсомольская правда".

Отмечается, что после инцидента 32-летняя актриса обратилась в полицию, которая в настоящее время проводит проверку и разыскивает афериста.

Алена Беседа – актриса белгородского театра имени Щепкина. Помимо работы в театре, Алена занимается вокалом и исполнила песню "Скитальцы" для аниме "Волчица и пряности", благодаря которой прославилась в интернете. Муж Алены Дмитрий Беседа исполнил одну из ролей в российском фильме "Чернобыль".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что артист лейбла Black Star Миша Марвин стал жертвой мошенников в поезде "Москва-Одесса" по пути в Киев. Так, по словам Марвина, ему в чай подсыпали снотворное и украли деньги.