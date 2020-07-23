Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн: названа причина

Родители покойной певицы Жанны Фриске отсудили 7 млн ​​рублей (3 млн гривен) в ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева.

Ольга и Владимир Фриске должны были вернуть организации "Русфонд" 21,6 млн рублей (8,5 млн гривен), выделенных им на лечение дочери от рака. Пресненский суд Москвы обязал телеведущего выплатить родителям треть от задолженности, сообщает "Московский комсомолец".

На счетах наследников денег не оказалось, а они отказались предоставить документы, подтверждающие, что миллионы пошли на оплату медицинских услуг. В 2019 году через суд организация вернула всю сумму: 7,9 млн рублей получила в мае 2019 года, а в августе пришла вторая часть – 13,6 млн рублей.

Родители и сестра Жанны Фриске вокруг ТВ

"Мы верили, что все деньги были потрачены на нужды Жанны. Факт снятия денег за две недели до смерти Жанны был установлен только Перовским судом. Тогда же Шепелев узнал и то, что родители Жанны их "сохранили для внука", – заявил представитель телеведущего.

Напомним, на банковский счет Русфонд поклонники певицы перечислили 69 млн руб (27 млн ​​рублей). Из этой суммы организация перевела 11 млн рублей (4,3 млн гривен) на оплату больничных счетов Фриске, а 32,6 млн рублей (12,7 млн гривен) певица попросила направить на лечение девяти онкобольных детей. После смерти певицы ее родственники отказались вернуть оставшиеся деньги. Поэтому Русфонд обратился в суд. В мае 2017 года Перовский суд Москвы удовлетворил иск.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская поп-звезда Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Со злокачественной неоперабельной опухолью певица боролась около двух лет. Тогда ее постоянно поддерживал муж, телеведущий Дмитрий Шепелев. Он самостоятельно воспитывает их общего сына Платона, которому недавно исполнилось 7 лет (на момент смерти матери мальчику было 2 года).