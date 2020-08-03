Семья Заворотнюк увезла ее из России: родственников уличили в обмане

Российская артистка Анастасия Заворотнюк, которая в настоящее время лечится от рака, находится за границей. Ранее ее близкие распространяли версию о том, что с апреля 2020 года артистка окончила интенсивную терапию и проживает в своем загородном доме в Подмосковье (поселок Крекшино).

О том, что родные вывезли ее из страны, сообщили журналисты российских СМИ, которые пристально следили за домом Заворотнюк. Информацию том, что в доме постоянно никто не живет, подтвердили и соседи Анастасии, пишет "Экспресс газета".

Также интересно, что недавно певица Наташа Королева рассказала, что планирует в скором времени встретиться с Заворотнюк. Звезда живет через два дома от певицы, следовательно, журналисты предположили, что раз подруги до сих пор не увиделись, значит Анастасия в доме так и не появилась.

Заворотнюк увезли за границу Экспресс газета

"Дом Насти Заворотнюк давно пустует. Наши репортеры приезжали туда множество раз и ни в один из них не видели, чтобы в особняке горел свет. Соседи тоже подтверждают, что признаков жизни в доме нет. Приходит только садовник – подстричь лужайку и управляющий – проверить котел", – говорится в сообщении.

Также журналисты добавили, что Заворотнюк не появлялась и в своей квартире в Москве. Это дало повод думать, что Анастасии нет в стране.

Дом Анастасии Заворотнюк Экспресс газета

"Так где же выздоравливает Настя? Может быть, в московской квартире? Но ее там тоже нет. Многократно проверено. В какой-то момент Заворотнюк просто пропала с радаров, хотя все ее дети и мама Валентина Борисовна остались на месте. Говорить это может только об одном – ее вывезли из страны. Потому что будь она в любом из российских лечебных заведений, ее бы уже давно отыскали папарацци", – подытожили в тексте.

Ожидается, что в скором времени Анастасия Заворотнюк планирует вернуться в свой дом – камеры зафиксировали то, что в дом прибыли сотрудники клининговой службы, которые могут готовить жилье к приезду хозяйки. Незадолго до этого появилась информация, что Анастасия Заворотнюк планирует дать большое интервью представителям СМИ.

Дом Заворотнюк готовят к ее приезду Экспресс газета

"На днях крекшинскую резиденцию впервые за долгое время посетило почти все семейство звезды: сын Майк, дочь Анна и мама Валентина Борисовна. С ними приехали две представительницы клининговой компании. Дом, в котором никто не жил, начали спешно драить и убирать. На улицу из сарая вынесли кресла, мангал и гриль", – заключило издание.

Заворотнюк не жила в своем загородном доме Экспресс газета

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