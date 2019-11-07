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7 ноября • обновлено в 07:47
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Семья Заворотнюк сообщила фанатам о лжи

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Семья больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк обратилась к ее фанатам, опровергнув сообщения о сборе денег на лечение.

Сообщение появилось на странице поддержки Заворотнюк в Instagram. Инициативу же выделить средства, заработанные на шоу "Аленький цветочек", которую выразила фигуристка Татьяна Навка, является дружеской.

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"Хотим опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу", – говорится в сообщении.

"Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте", – сказано в посте.

Семья Заворотнюк сообщила фанатам о лжи

Семья Заворотнюк сообщила фанатам о лжи

Instagram Заворотнюк

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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