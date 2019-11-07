Семья больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк обратилась к ее фанатам, опровергнув сообщения о сборе денег на лечение.
Сообщение появилось на странице поддержки Заворотнюк в Instagram. Инициативу же выделить средства, заработанные на шоу "Аленький цветочек", которую выразила фигуристка Татьяна Навка, является дружеской.
"Хотим опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу", – говорится в сообщении.
"Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте", – сказано в посте.
Семья Заворотнюк сообщила фанатам о лжи
Instagram Заворотнюк
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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