Семья Уитни Хьюстон сообщила, что у певицы был роман с женщиной

Издание People сообщило, что родственники покойной певицы Уитни Хьюстон подтвердили ее роман с женщиной по имени Робин Кроуфорд. В новом документальном фильме под названием "Уитни" режиссер Кевин Макдональд попытался пролить свет на их отношения.

Согласно документальному фильму, Уитни оставила семью и перебрался к Робин, когда ей было 18 лет, после того, как ее родители развелись. Это было примерно в то время, когда ее модельная карьера пошла в гору.он

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О предполагаемом романе певицы высказался ее старший брат Гарри. По его словам, Робин и Уитни не показывали чувств на публику, но он всегда знал, что между ними было что-то большее, чем дружба и это ему не нравилось. "Робин лишь искала для себя выгоду. Я не хотел, чтобы моя сестра в этом участвовала", - заявил Гарри.

Робин и Уитни Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

Впервые о романе Уитни Хьюстон с Робин Кроуфорд заявил экс-супруг певицы Бобби Браун в 2016 году. По его словам, она долгое время состояла в отношениях со своей лучшей подругой и по совместительству личной помощницей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в США нашлась внебрачная дочь легендарной Уитни Хьюстон.