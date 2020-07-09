Семья погибшего Захарова о невиновности Ефремова: прощения не будет

Семья водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, отреагировала на отказ актера признать себя виновным в аварии.

Так, родственники мужчины заявили, что теперь Ефремов может и не рассчитывать, что они его простят. Кроме того, они вновь подтвердили, что не примут от актера компенсацию. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда", со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

"Так как Михаил Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать его не за что. Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению. Тем более, что и до этого мы всегда отказывались от любых денежных возмещений со стороны Михаила Ефремова", – процитировал Александр Добровинский заявление семьи Сергея Захарова.

Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова. Фото – teleprogramma.pro

Накануне адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что будет добиваться для актера оправдательного приговора, поскольку у него достаточно доказательств его невиновности. Сам Ефремов ранее отказался признавать свою вину в аварии. Он обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека"). По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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