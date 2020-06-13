Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения от Ефремова

Семья водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, отказалась принимать извинения и деньги от актера.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на адвоката. По словам инсайдеров, близкие мужчины сочли эти извинения запоздалыми. И по-прежнему намерены добиваться справедливости через суд.

Михаил Ефремов ryazan.life

"Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем – это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", – сказал адвокат.

Telegram Life Shot

Напомним: ранее Михаил Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".

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