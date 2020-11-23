Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не будет требовать компенсацию от актера

София Ковнир Люди 14:44, 23.11.2020

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым решили отказаться от иска о возмещении морального вреда.

Так, Хамовнический суд Москвы снял с рассмотрения заявление, пишет "ТАСС".

"Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей", – сказали в пресс-службе суда.

Так, трое потерпевших по делу Ефремова заявили, что они отказались от исковых требований, так как были полностью удовлетворены.

Потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска
rusfootball.info

Кроме того, Захаровы сообщили, что получили письма от актера. В ближайшее время они могут представить их общественности.

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