Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не будет требовать компенсацию от актера
Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым решили отказаться от иска о возмещении морального вреда.
Так, Хамовнический суд Москвы снял с рассмотрения заявление, пишет "ТАСС".
"Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей", – сказали в пресс-службе суда.
Так, трое потерпевших по делу Ефремова заявили, что они отказались от исковых требований, так как были полностью удовлетворены.
Кроме того, Захаровы сообщили, что получили письма от актера. В ближайшее время они могут представить их общественности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.