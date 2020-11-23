Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не будет требовать компенсацию от актера

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым решили отказаться от иска о возмещении морального вреда.

Так, Хамовнический суд Москвы снял с рассмотрения заявление, пишет "ТАСС".

"Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей", – сказали в пресс-службе суда.

Так, трое потерпевших по делу Ефремова заявили, что они отказались от исковых требований, так как были полностью удовлетворены.

Кроме того, Захаровы сообщили, что получили письма от актера. В ближайшее время они могут представить их общественности.

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