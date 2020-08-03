Семья победителя "Евровидения" потеряла ребенка

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2015", шведский певец Монс Сельмерлев и его супруга потеряли ребенка.

О трагедии в семье сообщила его жена Кьяра Джонсон Сельмерлев на личной странице в Instagram. За две недели до этого пара рассказала, что ожидает рождения второго малыша.

"К сожалению, мы потеряли нашего маленького ребенка. Это второй "тихий выкидыш", который мы пережили в этом году. Я собираюсь провести некоторое время вдали от социальных сетей, чтобы все это осознать, вылечить и провести время с моей драгоценной семьей. Большое спасибо всем за ваши поздравления, просто это был не наш год", – написала Сельмерлев.

Жена победителя Евровидения потеряла ребенка Instagram Кьяры Сельмерлев

Монс Сельмерлев и Кьяра Джонсон встретились в 2016 году. В мае 2018-го у них родился сын Альберт. Спустя год пара поженилась.

Кьяра Джонсон – 33-летняя британская актриса. Монсу Сельмерлеву 34 года. В 2015 году он выиграл Евровидение с песней Heroes. В настоящее время пара живет в Лондоне.

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