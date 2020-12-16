Семья Майкла Джексона выиграла суд против создателей скандального фильма "Покидая Неверленд"

Семья Майкла Джексона выиграла апелляционный иск против телеканала HBO, выпустившего в 2019 году скандальный фильм о поп-короле "Покидая Неверленд". Напомним, что в ленте покойный певец обвинялся в сексуальном насилии над двумя мальчиками.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, представители артиста в своем иске указали на то, что HBO нарушил договор 1992 года, согласно которому телеканал получил права на фильм Джексона The Dangerous Tou в обмен на обещание не выпускать порочащие материалы о нем в течение 27 лет.

Майкл Джексон pinterest.com

Апелляционный суд девятого округа США постановил, что этот договор действует и сейчас. В итоге телеканал HBO обязали выплатить наследникам музыканта $100 млн.

Премьера документального фильма "Покидая Неверленд" Дэна Рида состоялась в январе 2019 года. Картина рассказывает историю двух мужчин – Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в возрасте от 7 до 14 лет якобы подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона.

Позже Сейфчак, которому на тот момент было 10 лет, рассказывал, что имел интимные отношения со знаменитым певцом и даже "пребывал с ним в фиктивном браке".

В феврале семья Джексона подала иск на $100 млн к авторам скандального фильма.

В апреле близкие Майкла Джексона снялись в документальном фильме "Напрямую из Неверленда", в котором опровергаются обвинения певца в педофилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-супруга поп-певца Майкла Джексона Дебби Роу, родившая "королю" двоих детей, призналась, что никогда не имела интимной близости со знаменитым супругом.