Семья Лукашенко: как сейчас выглядит единственная жена белорусского "диктатора" и его сыновья

После скандальных выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, к персоне Александра Лукашенко привлечено повышенное внимание. Личная жизнь 65-летнего "диктатора" также стала предметом для обсуждений.

Несмотря на то, что о молодых любовницах Лукашенко ходят целые легенды, президент Беларуси уже почти 40 лет пребывает в официальном браке. Его супруге – Галине Родионовне Лукашенко (в девичестве Желнерович. – Ред.) – 65 лет. У пары есть двое взрослых сыновей. OBOZREVATEL рассказывает, где и как сейчас живет единственная законная жена Лукашенко.

Свадьба Александра Лукашенко и Галины Желнерович Belsat.eu

По данным белорусских СМИ, Лукашенко и Желнерович уже много лет не живут вместе, однако официально их брак не был расторгнут. Они поженились в 1975 году, когда молодоженам было по 19 лет.

До 1994 года они жили в деревне Рыжковичи. Галина работала воспитательницей в детском саду. Она была дочерью учительницы белорусского языка, которая в школе преподавала у будущего президента. Когда Лукашенко стал президентом Беларуси и переехал в Минск, она отказалась следовать за ним. На вопрос, почему живет отдельно от мужа, говорила: "Я сама выбрала такую жизнь".

Как сейчас живет Галина Лукашенко 24СМИ

Однако президентство Лукашенко все же повлияло на карьеру его жены. С января 1998 года Галина Родионовна возглавляет отдел Могилевского облисполкома по оздоровлению населения, занимается организацией санаторного лечения жителей. Мужа на мероприятиях не сопровождает и видится с ним крайне редко. Галина до сих пор живет в селе Рыжковичи Шкловского района Могилевской области.

Галина Желнерович, законная жена Александра Лукашенко Комсомольская правда

Дом, в котором раньше жил Лукашенко The Village Беларусь

В браке у пары родились двое сыновей – Виктор (1975 г.) и Дмитрий (1980 г.). Также у Галины и Александра Лукашенко – пятеро внуков: Виктория и Александр – дети старшего сына и Анастасия, Дарья и Александра – дети младшего.

Лукашенко с сыновьями Виктором и Дмитрием Yandex Zen

Старший сын Лукашенко – Виктор Лента.Ру

Дмитрий Лукашенко БелТА

Как сейчас выглядит единственная жена Лукашенко Alchetron

Супруга Лукашенко Галина (слева) Лента. Ру

Отметим, у Александра Лукашенко есть еще и третий внебрачный сын – 15-летний Николай, который сопровождает знаменитого отца на большинстве официальных мероприятий. Его внешность стала предметом частых обсуждений в сети.

Александр Лукашенко с сыном Николаем Lenta.ru

Сыновья Лукашенко Сплетник

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