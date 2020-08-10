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Семья Лукашенко: как сейчас выглядит единственная жена белорусского "диктатора" и его сыновья

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
5,6 т.
Семья Лукашенко: как сейчас выглядит единственная жена белорусского 'диктатора' и его сыновья

После скандальных выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, к персоне Александра Лукашенко привлечено повышенное внимание. Личная жизнь 65-летнего "диктатора" также стала предметом для обсуждений.

Несмотря на то, что о молодых любовницах Лукашенко ходят целые легенды, президент Беларуси уже почти 40 лет пребывает в официальном браке. Его супруге – Галине Родионовне Лукашенко (в девичестве Желнерович. – Ред.) – 65 лет. У пары есть двое взрослых сыновей. OBOZREVATEL рассказывает, где и как сейчас живет единственная законная жена Лукашенко.

Свадьба Александра Лукашенко и Галины Желнерович

Свадьба Александра Лукашенко и Галины Желнерович Belsat.eu

По данным белорусских СМИ, Лукашенко и Желнерович уже много лет не живут вместе, однако официально их брак не был расторгнут. Они поженились в 1975 году, когда молодоженам было по 19 лет.

До 1994 года они жили в деревне Рыжковичи. Галина работала воспитательницей в детском саду. Она была дочерью учительницы белорусского языка, которая в школе преподавала у будущего президента. Когда Лукашенко стал президентом Беларуси и переехал в Минск, она отказалась следовать за ним. На вопрос, почему живет отдельно от мужа, говорила: "Я сама выбрала такую жизнь".

Как сейчас живет Галина Лукашенко

Как сейчас живет Галина Лукашенко 24СМИ

Однако президентство Лукашенко все же повлияло на карьеру его жены. С января 1998 года Галина Родионовна возглавляет отдел Могилевского облисполкома по оздоровлению населения, занимается организацией санаторного лечения жителей. Мужа на мероприятиях не сопровождает и видится с ним крайне редко. Галина до сих пор живет в селе Рыжковичи Шкловского района Могилевской области.

Галина Желнерович, законная жена Александра Лукашенко

Галина Желнерович, законная жена Александра Лукашенко Комсомольская правда

Дом, в котором раньше жил Лукашенко

Дом, в котором раньше жил Лукашенко The Village Беларусь

В браке у пары родились двое сыновей – Виктор (1975 г.) и Дмитрий (1980 г.). Также у Галины и Александра Лукашенко – пятеро внуков: Виктория и Александр – дети старшего сына и Анастасия, Дарья и Александра – дети младшего.

Лукашенко с сыновьями Виктором и Дмитрием

Лукашенко с сыновьями Виктором и Дмитрием Yandex Zen

Старший сын Лукашенко – Виктор

Старший сын Лукашенко – Виктор Лента.Ру

Дмитрий Лукашенко

Дмитрий Лукашенко БелТА

Как сейчас выглядит единственная жена Лукашенко

Как сейчас выглядит единственная жена Лукашенко Alchetron

Супруга Лукашенко Галина (слева)

Супруга Лукашенко Галина (слева) Лента. Ру

Отметим, у Александра Лукашенко есть еще и третий внебрачный сын – 15-летний Николай, который сопровождает знаменитого отца на большинстве официальных мероприятий. Его внешность стала предметом частых обсуждений в сети.

Александр Лукашенко с сыном Николаем

Александр Лукашенко с сыном Николаем Lenta.ru

Сыновья Лукашенко

Сыновья Лукашенко Сплетник

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заговорили о романе президента Беларуси Александра Лукашенко с 23-летней моделью и обладательницей титула "Мисс Беларусь" Марией Василевич.

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