''Семья КВН понесла невосполнимую утрату'': соцсети скорбят о смерти Марины Поплавской

На гибель в аварии под Киевом известной актрисы юмористического "Дизель шоу" Марины Поплавской отреагировали уже многие знаменитые деятели искусства и политики, а также обычные пользователи социальных сетей.

В частности, народный депутат Украины Борислав Розенлат выразил соболезнования в связи со смертью звезды.

"Маринка, Господи, как же так... Житомир и Украина только что потеряли яркого, талантливого, замечательного человека.... Марина Поплавская... Вечная память тебе, гордость житомирян..." - написал он.

Очень эмоционально отреагировал на гибель Поплавской и КВНщик, журналист Александр Шемет.

По его словам, сердце Марины всегда принадлежало детям. Много лет она работала учительницей украинского языка и классным руководителем в одной из школ Житомира.

"Признавалась лучшим педагогом города. Параллельно играла в КВН. Она чемпионка Украины, победительница нескольких престижных фестивалей в Юрмале, постоянный участник жюри всеукраинских фестивалей в Затоке. Марина владели прекрасным голосом и непревзойденным чувством юмора, благодаря чему создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов. А как она умела дружить", - вспоминает Шемет.

"КВНовская семья понесла невосполнимую утрату. Но светлая память о Мариночке, Марине Францевне Поплавской всегда будет согревать сердца тех, кто знал ее лично и вдохновлять молодежь на новые свершения в искусстве позитивного отношения к вызовам такого непредсказуемого мира.Светлая память и Царство Небесное", - написал он.

"Погибла Марина Поплавская. "Дизель шоу", еще у четверых актеров тяжелые травмы. В их автобус влетел грузовик", - написал председатель ОО "Народная инициатива" Игорь Тенетко.

Простые пользователи социальных сетей также разразились трогательными воспоминаниями об ушедшей актрисе.

"Не верится...как же так? Буквально вчера она радовала всех своими шутками, своим неповторимым шармом... Буквально вчера тебе рукоплескала вся Украина... Ты была королевой "Дизель Шоу"...С тобой мы все гордились, восторгались... От ваших выступлений, от вашего простого, народного юмора из жизни от души расслаблялись...И вдруг...Тебя нет...

Что-то не верится... Может это неправда...? Марина Поплавская", - пишет Фамил Джамал.

"Смертельное ДТП под Киевом. На житомирской трассе, в районе села Мила в 06:43 автобус с актерами юмористического "Дизель шоу" влетел в грузовик "Новая почта". В результате ДТП прямо на месте погибла актриса Марина Поплавская, а еще четверо актеров коллектива "Дизель шоу" находятся в тяжелом состоянии - их госпитализировали с различными травмами", - сообщает Оксана Солопа.

"Сегодня погибла в ДТП наша землячка, талантливейшая актриса, участница "Дизель-шоу" Марина Поплавская... Светлая память..", - пишет журналист Руслан Мороз.

"Погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская. Житомирская трасса, с.Мила. В 6 утра автобус въехал в грузовик Новой почты. Четыре человека из автобуса госпитализированы, одна женщина погибла. Говорят, что водитель автобуса заснул за рулем", - комментирует гибель актрисы журналист ТСН Антон Страшко.

Марина Поплавская – актриса программ “Дизель Шоу”, “На троих”, “DIZEL утро”, певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН “Девчонки из Житомира".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская.