Съемки седьмого сезона "Сватов" отложили на год: в чем причина

Российский актер Федор Добронравов заявил, что съемки седьмого сезона сериала "Сваты" перенесли на 2021 год.

Так, по словам артиста, такое решение приняли в связи с тем, что группа не успела подготовиться к съемкам на территории Белоруссии из-за пандемии коронавируса. Об этом Добронравов сообщил в интервью изданию "МК".

"Пока все замерло... Вот мы надеялись на "Сватов", что возобновятся съемки. Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год", – признался артист.

Сериал "Сваты" (источник – kp.ru)

Напомним: "Сватов" снимали в Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году началась работа над седьмым сезоном. Съемочный процесс остановили после того, как СБУ запретила Добронравову въезд на территорию страны, а Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием актера в "черный список". Затем продолжение сериала начали снимать на территории Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фотографии и видео со съемок седьмого сезона "Сватов", которые выйдут на экраны не раньше 2021 года.