Семенович впервые прокомментировала слухи о романе с Губерниевым

Бывшая солистка "Блестящих" Анна Семенович прокомментировала слухи о романе с женатым спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым после того, как папарацци сфотографировали поцелуй звезд.

На своей странице в Instagram артистка написала, что Дмитрий – это ее давний друг. В тот день певица пригласила его для участия в съемках нового клипа на песню "МаниБой".

"А вездесущие соседи тут как тут! Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и снимки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют!" – заявила Семенович.

Папарацци сфотографировали поцелуй Семенович и Губерниева. KP.RU

Отметим, что Семенович недавно призналась, что находится в отношениях, но не назвала своего любимого. А Губерниев женат на Елене Путинцевой и неоднократно рассказывал в интервью, что ему повезло с женой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезду "Игры престолов" Эмилию Кларк и актера Мэтта Смита, сыгравший молодого принца Филиппа в сериале "Корона", заметили на свидании в одном из ресторанов в Лондоне.