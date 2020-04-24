Семенович резко ответила Водонаевой на унижения полных людей
Российская певица Анна Семенович отреагировала на заявление звезды Instagram и экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой о том, что она никогда не зайдет в бассейн, если там плавает человек с лишним весом.
Так, в интервью в YouTube-шоу "Алена, блин" артистка рассказала, что является сторонницей бодипозитива, поэтому такие умозаключения для нее неприемлемы.
Кроме того, по мнению Семенович, Водонаева живет за счет скандалов.
"Ну не плавай. Иди, мойся у себя в ванной, какие проблемы-то? Лично мне кажется, что полные люди очень милые и классные. Некоторым людям просто очень нужно пиариться: кто-то живет за счет скандалов, кто-то еще за счет чего-то. У нас полстраны полных людей", – сказала певица.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался о посте экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой в Instagram о материнском капитале. Политик предложил оштрафовать знаменитость на 100 миллионов.