Главная Новости
11 марта • обновлено в 09:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Семенович показала пышную грудь в платье с огромным декольте

2.7т
Читать материал на украинском

Российская певица Анна Семенович похвасталась своими аппетитными формами в откровенном наряде.

Пикантной фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Семенович

Анна Семенович

Instagram @ann_semenovich

Так, на фото Семенович позирует в эффектном красном платье. Однако главным акцентом наряда стал экстремальный вырез, который подчеркнул пышное декольте артистки.

"Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом – покажи ей свои зубы в широкой улыбке и она не устоит", – так подписала соблазнительный кадр Семенович.

Поклонники уже традиционно не смогли устоять перед формами Анны и засыпали ее комплиментами:

"Вы так прекрасны", "Королева! Вы красивая, шикарная, еще и умная", "Вы – богиня! Это и есть настоящая женщина", "Красивая и сексуальная".

Семенович показала пышную грудь в платье с огромным декольте
Семенович показала пышную грудь в платье с огромным декольте
Семенович показала пышную грудь в платье с огромным декольте
Семенович показала пышную грудь в платье с огромным декольте
Семенович показала пышную грудь в платье с огромным декольте
Семенович показала пышную грудь в платье с огромным декольте

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть попали новые фото Анны Семенович, на которых у звезды просматривается тройной подбородок, а также внушительный животик.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Анна Михно
Персона
Анна Семенович
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Разжиревшая свинина. Истинная самка кацaпа! Свинья!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги