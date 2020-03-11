Семенович показала пышную грудь в платье с огромным декольте

Российская певица Анна Семенович похвасталась своими аппетитными формами в откровенном наряде.

Пикантной фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Семенович Instagram @ann_semenovich

Так, на фото Семенович позирует в эффектном красном платье. Однако главным акцентом наряда стал экстремальный вырез, который подчеркнул пышное декольте артистки.

"Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом – покажи ей свои зубы в широкой улыбке и она не устоит", – так подписала соблазнительный кадр Семенович.

Поклонники уже традиционно не смогли устоять перед формами Анны и засыпали ее комплиментами:

"Вы так прекрасны", "Королева! Вы красивая, шикарная, еще и умная", "Вы – богиня! Это и есть настоящая женщина", "Красивая и сексуальная".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть попали новые фото Анны Семенович, на которых у звезды просматривается тройной подбородок, а также внушительный животик.

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